«Это только начало»: Отставку Кувшинникова назвали политическим решением
Отставка губернатора Вологодской области объясняется не столько экономическими, сколько политическими причинами, сказал НСН Павел Строев.
Отставка губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова не станет единственной — в преддверии президентских выборов 2024 года своих постов лишатся ряд других руководителей регионов. Об этом НСН заявил директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Павел Строев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о добровольной отставке Кувшинникова и о назначении врио губернатора зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова. Путин сообщил, что знает о желании Кувшинникова «остаться в сфере интересов» Вологодской области, и пообещал постараться удовлетворить его пожелания. Строев назвал отставку Кувшинникова политическим вопросом.
«Происходит ротация руководства российских субъектов в преддверии выборов 2024 года и очередного электорального цикла. Полагаю, изменения затронут и другие регионы. На место отдельных губернаторов приходят более эффективные руководители. В Подмосковье, где ранее работал Филимонов, достаточно позитивные результаты, в частности, по экономическому и промышленному развитию, а у Вологодской области есть очень большой потенциал», — сказал Строев.
Собеседник НСН пояснил, от чего зависит эффективность работы губернатора.
«Во многом на нее влияет не экономика, а социальная стабильность в регионе, выполнение поручений президента, достижение показателей нацпроектов и так далее. Экономика же — достаточно инерционный процесс, где во многом отталкиваются от уже существующей базы и от того, как этой базой можно воспользоваться. Рейтинги Минфина по управлению финансами, рейтинги инвестиционной привлекательности АСИ — это кирпичики, которые составляют видимую часть управления субъектов», — добавил эксперт.
В заключение Строев заявил, что драйвером развития Вологодской области на протяжении нескольких лет является агропромышленный комплекс.
«В период COVID-19 и санкций он был одной из немногих отраслей, демонстрировавшей очень большой рост. Сейчас эта тенденция несколько пошла на спад. Думаю, новый губернатор будет усиливать позиции именно агропромышленного комплекса, дополнительно стимулировать его в регионе, который традиционно на этом базируется», — подытожил он.
Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа исключил принудительную отставку Кувшинникова, отметив, что тот был на хорошем счету у президента, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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