РИА Новости: Рейтинг по уровню зарплат в России возглавили Чукотка и ЯНАО
Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов по уровню зарплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование РИА Рейтинг.
Как основной показатель ранжирования применялась доля работников, получающих на руки в месяц 100 тысяч рублей и более. Ее оценка проводилась на основе статистических данных по средним чистыми зарплатам в сентябре 2022-августе 2023 года и распределению оплаты по крупным и средним организациям. На скользящем интервале за 12 месяцев в среднем по стране более 100 тысяч рублей в месяц получают 14,7% работников, отмечает телеканал «360».
Лидером по зарплатам стал Чукотский автономный округ, здесь получают не менее 100 тысяч рублей 58,7% работников. Регион занимает первое место по этому показателю с 2019 года. Вторым стал Ямало-Ненецкий автономный округ (52,7% высокооплачиваемых сотрудников), на третьем месте — Магаданская область (47,6%), пишет «Свободная пресса». В топ-5 также вошли Ненецкий автономный округ и Москва (42,5% и 39,3% сотрудников соответственно).
Велика (более 30%) доля высокооплачиваемых работников в Югре, Сахалинской области, Якутии, Камчатском крае. При этом в 43 регионах доля сотрудников с зарплатой в 100 тысяч рублей оказалась ниже 6,5%. Наименьшая доля — в Калмыкии (1,8%), Ингушетии (2,08%), Кабардино-Балкарии (2,12%) Дагестане (2,3%) и Чечне (2,3%).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru