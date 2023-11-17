«Спутал карты»: Медведев высмеял слова Зеленского о новом майдане

Комментируя слова украинского лидера о том, что Москва готовит операцию по его смещению, он пошутил, что у РФ уже были готовы «нужные люди и тонны оружия», а также российские пранкеры, звонящие «быстроногой бабке Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков».

По его словам, теперь «придётся скорректировать оперативную заготовку».

«Что примечательно, само название хитрого плана москалей «Майдан-3» означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами. А разговоры про легитимную волю народа – словесная пурга», - заключил Медведев.

Ранее Зеленский заявил, что Киев располагает разведданными о планах Москвы «создать хаос» в украинском обществе, что в итоге привело бы к «Майдану-3» и смещению президента Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

