«Спутал карты»: Медведев высмеял слова Зеленского о новом майдане
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что президента Украины Владимир Зеленский спутал России все карты.
Комментируя слова украинского лидера о том, что Москва готовит операцию по его смещению, он пошутил, что у РФ уже были готовы «нужные люди и тонны оружия», а также российские пранкеры, звонящие «быстроногой бабке Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков».
По его словам, теперь «придётся скорректировать оперативную заготовку».
«Что примечательно, само название хитрого плана москалей «Майдан-3» означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами. А разговоры про легитимную волю народа – словесная пурга», - заключил Медведев.
Ранее Зеленский заявил, что Киев располагает разведданными о планах Москвы «создать хаос» в украинском обществе, что в итоге привело бы к «Майдану-3» и смещению президента Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru