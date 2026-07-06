Появление бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова в качестве кандидата в Госдуму от «Справедливой России» вызывает различные подозрения, рассказал НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Бывший первый вице-премьер Украины, экс-глава украинского Нацбанка Сергей Арбузов будет выдвигаться в Госдуму. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на источники в партии «Справедливая Россия», которая собирается внести Арбузова в списки на выборы. Килинкаров уверен, что кандидат заплатил руководству партии за эту возможность.