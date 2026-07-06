«Торговля мандатом?»: Зачем нужно выдвижение экс-премьера Украины в Госдуму
Выдвижение некоторых кандидатов в нижнюю палату парламента нельзя объяснить ничем, кроме финансовой выгоды, заявил НСН Спиридон Килинкаров.
Появление бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова в качестве кандидата в Госдуму от «Справедливой России» вызывает различные подозрения, рассказал НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Бывший первый вице-премьер Украины, экс-глава украинского Нацбанка Сергей Арбузов будет выдвигаться в Госдуму. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на источники в партии «Справедливая Россия», которая собирается внести Арбузова в списки на выборы. Килинкаров уверен, что кандидат заплатил руководству партии за эту возможность.
«Я крайне негативно отношусь к господину Арбузову. Эта история абсолютно неприемлема. Я не понимаю, кто из россиян должен проголосовать за него? Он что, настолько популярный и публичный? Он является авторитетной персоной? Я с 2014 года ни разу его не слышал и не видел, как и его реальной политической позиции. Где, когда и в чем он проявил себя, чтобы претендовать на возможность баллотироваться в Госдуму? Здесь большие вопросы к “Справедливой России”. Я не понимаю логики, но у меня возникают подозрения, что все выстроено на какой-то финансовой основе. Так и скажите это избирателям. А то, что он идет представлять интересы дончан — Арбузов не имеет никакого отношения к Донецку еще с украинских времен», — отметил он.
Ранее певица и актриса Анна Семенович рассказала спецкору НСН, кто позвал ее баллотироваться в Госдуму.
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