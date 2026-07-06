Режиссёр Ковтунец раскрыл секрет популярности Ивана Охлобыстина
Александр Ковтунец рассказал НСН, что Иван Охлобыстин не умеет халтурить на съёмочной площадке, хотя иногда и не знает текст.
Актёр Иван Охлобыстин может не знать текст своей роли, однако это не мешает ему прекрасно погружаться в свою роль на съёмочной площадке. Об этом спецкору НСН рассказал президент международного семейного и детского кино «В кругу семьи», режиссёр фильма «Улица Ангела» Александр Ковтунец.
«С кем не бывает творческих проблем, так это с Ваней Охлобыстиным, потому что он не умеет халтурить на площадке. Да, бывает, что он не знает текст — бывает. Он может не знать текст, но понимает ситуацию, а текст берёт параллельно. Однако он всегда готовится к роли. Почему он стал сейчас таким популярным? Он выкладывается, он реально живёт этой ролью. Мне работалось с ним крайне интересно», — рассказал Ковтунец.
Напомним, что Охлобыстин принял участие в новом фильме Ковтунца «Улица Ангела». Фильм повествует об ангеле, который 500 лет трудился на одной из улиц, но однажды посчитал, что больше не нужен людям. Тогда он решил отдать свою силу мальчику и пожить три дня человеком. Роли в фильме также исполнили Тимур Батрудинов, Владимир Сычев, Александр Самойленко и Мария Миронова.
Ранее Охлобыстин в беседе со спецкором НСН выступил против ограничений интернета в России, однако предупредил об опасных трендах в Сети.
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