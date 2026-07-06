Напомним, что Охлобыстин принял участие в новом фильме Ковтунца «Улица Ангела». Фильм повествует об ангеле, который 500 лет трудился на одной из улиц, но однажды посчитал, что больше не нужен людям. Тогда он решил отдать свою силу мальчику и пожить три дня человеком. Роли в фильме также исполнили Тимур Батрудинов, Владимир Сычев, Александр Самойленко и Мария Миронова.

Ранее Охлобыстин в беседе со спецкором НСН выступил против ограничений интернета в России, однако предупредил об опасных трендах в Сети.