В Госдуме высказались о возможном возвращении Константина Меладзе в РФ

По его словам, первый момент заключается в том, насколько такое возвращение юридически оправдано. И определять это будут «соответствующие структуры» на основе «закона об иноагентах, о поддержке терроризма и так далее».

Вторая сторона - морально-этическая. В данном случае, как отметил Шолохов, следует «смотреть и на себя». Он сослался на исследование, результаты которого показали, что граждане готовы «в огромном количестве» пойти на концерт Алыы Пугачёвой.

«Тут, наверное, вопрос к обществу: мы готовы, чтобы нам на голову нагадили, мы обтекли и пошли по новой слушать лёгкие песенки? Вопрос, с одной стороны, вроде бы без ответа, но не гипотетический», — заключил депутат.

Ранее в СМИ появилась информация, что Константин Меладзе получил гражданство Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

