В Госдуме высказались о возможном возвращении Константина Меладзе в РФ
Меладзе У возможного возвращения продюсера и композитора Константина Меладзе в Россию - две стороны. Об этом «Ленте.ру» заявил зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
По его словам, первый момент заключается в том, насколько такое возвращение юридически оправдано. И определять это будут «соответствующие структуры» на основе «закона об иноагентах, о поддержке терроризма и так далее».
Вторая сторона - морально-этическая. В данном случае, как отметил Шолохов, следует «смотреть и на себя». Он сослался на исследование, результаты которого показали, что граждане готовы «в огромном количестве» пойти на концерт Алыы Пугачёвой.
«Тут, наверное, вопрос к обществу: мы готовы, чтобы нам на голову нагадили, мы обтекли и пошли по новой слушать лёгкие песенки? Вопрос, с одной стороны, вроде бы без ответа, но не гипотетический», — заключил депутат.
Ранее в СМИ появилась информация, что Константин Меладзе получил гражданство Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО РФ: Спланированная Зеленским под саммит НАТО массированная атака была сорвана
- Исповедь перед зрителем: Почему в России не хватает профессиональных актёров
- Спорт на убыль: Почему в России падает рынок фитнес-услуг
- Песков: МО изучит участие подстрекателей конфликта на Украине в боевых действиях
- «Лола и миллениалы»: Чем удивил россиян новый альбом Мадонны
- В Госдуме высказались о возможном возвращении Константина Меладзе в РФ
- Режиссёр Ковтунец раскрыл секрет популярности Ивана Охлобыстина
- Песков назвал последовательной позицию Трампа по Украине
- Песков: Беседа Путина и Трампа стала хорошей возможностью донести позицию России
- Три теплохода столкнулись в Нижегородской области