Депутат Колесник призвал уничтожать спутники США за помощь в атаках на НПЗ
Россия обладает средствами, которые позволяют уничтожать спутники Starlink, и настал момент применить их, заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Он также уточнил, что российская разведка давно обладала информацией о том, что США помогают Украине атаковать НПЗ на территории России. Однако спецслужбы предпочитали аккуратно подходить к оценке любых действий США по отношению к России.
По словам Колесника, в США есть здравые силы для дипломатических переговоров. Однако важно понимать, что Вашингтон нельзя назвать другом России.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что США никогда не скрывали, что передают украинским военным разведывательные данные, передает «Радиоточка НСН».
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