СМИ: Из музея во Франции украли драгоценности на 4 млн евро
Из французского музея ювелирного дела Рене Лалика украли драгоценности на сумму 4 млн евро, сообщает Le Parisien.
Ограбление произошло в минувшее воскресенье, 5 июля. По данным источника, несколько человек в масках выломали дверь и разбили шесть витрин. В общей сложности злоумышленники вынесли из музея около 20 украшений их хрусталя с драгоценными камнями.
В ближайшие дни музей останется закрыт для посещения. В общей сложности в учреждении находится около 650 уникальных экспонатов, которые охватывают весь творческий путь известного ювелира-стекольщика.
В октябре 2025 года ограбили Лувр. Из парижского музея похитили ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона. Также украли три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне и четыре предмета из коллекции императрицы Евгении, напоминает «Радиоточка НСН»
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