Песков: Беседа Путина и Трампа стала хорошей возможностью донести позицию России

По его словам, глава Белого дома открыт к тому, «чтобы слушать ту информацию», которую до него президент России.

«И у Путина, и у Трампа, есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время», - заключил представитель Кремля.

Ранее президента РФ Юрий Ушаков заяавил, что в ходе телефонного разговора российский лидер рассказал американскому коллеге о ситуации на фронте и заявил, что армия России наступает по всей линии боевого соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

