Песков: Беседа Путина и Трампа стала хорошей возможностью донести позицию России

Прошедший 4 июля телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал хорошей возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы от первого лица. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, глава Белого дома открыт к тому, «чтобы слушать ту информацию», которую до него президент России.

«И у Путина, и у Трампа, есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время», - заключил представитель Кремля.

Ранее президента РФ Юрий Ушаков заяавил, что в ходе телефонного разговора российский лидер рассказал американскому коллеге о ситуации на фронте и заявил, что армия России наступает по всей линии боевого соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
ТЕГИ:Телефонный РазговорДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков

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