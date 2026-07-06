Самый здоровый человек на Земле Брайан Джонсон рассказал о болезни

Американский биохакер Брайан Джонсон, известный своим проектом Blueprint а также тем, что называл себя самым здоровым человеком на Земле, раскрыл, что у него диагностирован аутоимунный гастрит, передает New York Post со ссылкой на социальные сети Джонсона.

Бизнесмен ежегодно тратит 2 млн долларов на свое здоровье, обследования и анализы, а за состояние его организма следит целая команда врачей. Однако это не уберегло его от аутоиммунного гастрита, при котором организм начинает самопроизвольно разрушать слизистую оболочку желудка.

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В прошлом Джонсон также практиковал переливание плазмы крови собственного сына для поддержания молодости и здоровья, однако понял, что это неэффективно, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Здоровье

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