Самый здоровый человек на Земле Брайан Джонсон рассказал о болезни
Американский биохакер Брайан Джонсон, известный своим проектом Blueprint а также тем, что называл себя самым здоровым человеком на Земле, раскрыл, что у него диагностирован аутоимунный гастрит, передает New York Post со ссылкой на социальные сети Джонсона.
Бизнесмен ежегодно тратит 2 млн долларов на свое здоровье, обследования и анализы, а за состояние его организма следит целая команда врачей. Однако это не уберегло его от аутоиммунного гастрита, при котором организм начинает самопроизвольно разрушать слизистую оболочку желудка.
В прошлом Джонсон также практиковал переливание плазмы крови собственного сына для поддержания молодости и здоровья, однако понял, что это неэффективно, передает RT.
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