Самый здоровый человек на Земле Брайан Джонсон рассказал о болезни

Американский биохакер Брайан Джонсон, известный своим проектом Blueprint а также тем, что называл себя самым здоровым человеком на Земле, раскрыл, что у него диагностирован аутоимунный гастрит, передает New York Post со ссылкой на социальные сети Джонсона.

Бизнесмен ежегодно тратит 2 млн долларов на свое здоровье, обследования и анализы, а за состояние его организма следит целая команда врачей. Однако это не уберегло его от аутоиммунного гастрита, при котором организм начинает самопроизвольно разрушать слизистую оболочку желудка.