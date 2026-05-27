Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров приехал в Берлин для участия в закрытой встрече с представителями европейских стран. По данным газеты Politico, он встретится с советниками по национальной безопасности стран E3 (Германии, Франции и Великобритании). Зингер считает, что именно эти страны фактически принимают ключевые решения в конфликте, и задача Умерова — получить инструкции для дальнейших действий Киева.

«Эта война оплачена деньгами из Европы, в частности, из Германии, Великобритании, там и принимали все важные решения. Были договоренности в Стамбуле несколько лет назад. Киев согласился, и они потом как будто получили свои приказы из Европы, где сказали, что мириться не надо. Сейчас то же самое происходит: Киев идет в центр настоящего принятия решений в Европе, и спрашивает, продолжать ли эту войну или начинать переговоры, чтобы мириться. Но я вижу, что опять страны Европы продолжают эскалацию, отправляют больше денег и техники в Украину. Украина уже не имеет никаких средств и техники без поддержки. Единственное, что они могут давать — это славянская кровь. Это очень грустно наблюдать, потому что этот конфликт уже давно кончился бы без европейской поддержки», — поделился мнением Зингер.

Собеседник НСН считает, что европейским политикам нужно принять необходимость идти на уступки России по ряду вопросов. В то же время доверие Москвы к ним уже изрядно подорвано.

«Ситуация такая, что надо договориться и на территориальные претензии, и на исключение тайного вооружения Украины. Кроме того, Россия требует, чтобы дискриминация русских и русского языка кончилась не только на Украине, но в Европе. И чтобы отменили бы эти все несчастные санкции, которые вредны для всех. Еще есть замороженные активы, несколько сотен миллиардов евро, это тоже вопрос, который надо решить. И сейчас Москва хочет ответ на все эти вопросы, потому что достаточно часто было так, что Россия соглашалась на что-то, а потом конфликт все равно продолжался. Мы не держали слово, в частности, Зеленский. Например, переговоры в Стамбуле, когда Россия ушла от Киева с вооруженными силами. И потом в Киеве сказали: мириться не хотим! Поэтому Россия сейчас эту ошибку не повторит еще раз», — уверен немецкий депутат.

Зингер отметил, что немецкие СМИ не освещают роль Европы в эскалации конфликта, поэтому у жителей этих стран искаженное представление об украинском кризисе.

