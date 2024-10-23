«Финансы и спорт»: Режиссер Кеосаян поделился ожиданиями от саммита БРИКС

Задача саммита БРИКС — расширение культурного пространства и отход от фокуса на европейской культуре, сказал НСН Тигран Кеосаян.

Режиссер и продюсер Тигран Кеосаян в ходе беседы с корреспондентом НСН заявил, что ждет после завершения саммита БРИКС строительства членами объединения собственных финансовых и спортивных институтов.

«Как и все, я жду какой-то ясности в вопросе начала строительства собственных финансовых институтов. Также я бы хотел, чтобы строилась альтернативная спортивная инфраструктура, свои международные федерации наподобие УЕФА или ФИФА. Обратите внимание — большинству населения планеты не понравилось открытие Игр в Париже, при этом альтернативы Олимпиаде и Международному олимпийскому комитету сегодня нет. Мне кажется, это хороший вызов для всех спортивных организаций, федераций стран БРИКС. Надо с чего-то начинать. Это касается и других аспектов общественной, политической, культурной жизни. Пора заглянуть в себя, посмотреть на своих соседей и узнать друг друга», — сказал Кеосаян.

«Всего через пять лет!»: Экс-омбудсмен Киргизии заявил, что БРИКС заменит ООН

По словам собеседника НСН, многое изменится и с точки зрения культуры.

«Саммит БРИКС расширяет культурное пространство. Исторически Россия была европоцентричной, и это замечательно — Верди и Шекспир принадлежат нам так же, как Достоевский и Толстой принадлежат Европе. Европейскую культуру ни в коем случае не надо забывать, но у нас есть много других соседей, больших и самостоятельных. Мы должны с головой нырнуть в себя и найти очень много вещей, мимо которых мы несправедливо проходили мимо. Мне кажется, сейчас представился последний шанс спасти планету и себя», — подытожил он.

Ранее телеведущий и журналист американского телеканала NBC News Кир Симмонс заявил, что страны Глобального Юга отдают предпочтение площадке БРИКС, потому что рассчитывают, что здесь их мнение будет услышано.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:РежиссерПолитикаСаммитБриксТигран Кеосаян

Горячие новости

Все новости

партнеры