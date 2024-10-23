«Финансы и спорт»: Режиссер Кеосаян поделился ожиданиями от саммита БРИКС

Режиссер и продюсер Тигран Кеосаян в ходе беседы с корреспондентом НСН заявил, что ждет после завершения саммита БРИКС строительства членами объединения собственных финансовых и спортивных институтов.

«Как и все, я жду какой-то ясности в вопросе начала строительства собственных финансовых институтов. Также я бы хотел, чтобы строилась альтернативная спортивная инфраструктура, свои международные федерации наподобие УЕФА или ФИФА. Обратите внимание — большинству населения планеты не понравилось открытие Игр в Париже, при этом альтернативы Олимпиаде и Международному олимпийскому комитету сегодня нет. Мне кажется, это хороший вызов для всех спортивных организаций, федераций стран БРИКС. Надо с чего-то начинать. Это касается и других аспектов общественной, политической, культурной жизни. Пора заглянуть в себя, посмотреть на своих соседей и узнать друг друга», — сказал Кеосаян.