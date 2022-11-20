Эрдоган предупредил о цене, которую заплатит Запад за «изоляцию» России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал цену Для Запада за политику «изоляции» в отношении Россиб этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Цена будет бесконечной», — считает Эрдоган.
По его мнению, эту цену «все больше платит Европа», в том числе и Польша.
Ранее польский политолог Лешек Сыкульский заявил, что Соединенные Штаты Америки могут потребовать от Варшавы направить на Украину свои войска, если Киев ослабнет. Об этом пишет Gazeta Wyborcza (GW).
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