Эрдоган предупредил о цене, которую заплатит Запад за «изоляцию» России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал цену Для Запада за политику «изоляции» в отношении Россиб этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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«Цена будет бесконечной», — считает Эрдоган.

По его мнению, эту цену «все больше платит Европа», в том числе и Польша.

Ранее польский политолог Лешек Сыкульский заявил, что Соединенные Штаты Америки могут потребовать от Варшавы направить на Украину свои войска, если Киев ослабнет. Об этом пишет Gazeta Wyborcza (GW).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаСанкцииРоссияРеджеп Тайип Эрдоган
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