Эрдоган предупредил о цене, которую заплатит Запад за «изоляцию» России

«Цена будет бесконечной», — считает Эрдоган.

По его мнению, эту цену «все больше платит Европа», в том числе и Польша.

Ранее польский политолог Лешек Сыкульский заявил, что Соединенные Штаты Америки могут потребовать от Варшавы направить на Украину свои войска, если Киев ослабнет. Об этом пишет Gazeta Wyborcza (GW).

