Макрон призвал Европу добиваться большей автономности от США
Европейским странам необходимо добиться большей автономии от США, в том числе в рамках НАТО. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Monde.
По его словам, украинский кризис привел к ещё большей зависимости Европейского Союза от Вашингтона.
«Европа должна защитить себя. Европа должна получить технологическую автономию от США, а также быть автономной в военном плане, создать настоящую европейскую опору в НАТО», — подчеркнул французский лидер.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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