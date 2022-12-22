Макрон призвал Европу добиваться большей автономности от США

Европейским странам необходимо добиться большей автономии от США, в том числе в рамках НАТО. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Monde.

По его словам, украинский кризис привел к ещё большей зависимости Европейского Союза от Вашингтона.

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«Европа должна защитить себя. Европа должна получить технологическую автономию от США, а также быть автономной в военном плане, создать настоящую европейскую опору в НАТО», — подчеркнул французский лидер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСШАЕвропаЭммануэль Макрон
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