Макрон призвал Европу добиваться большей автономности от США

Европейским странам необходимо добиться большей автономии от США, в том числе в рамках НАТО. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Monde.

По его словам, украинский кризис привел к ещё большей зависимости Европейского Союза от Вашингтона.