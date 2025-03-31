Спикеры и вице-спикеры 17 стран ЕС прибыли на Украину
Спикеры и вице-спикеры 17 стран Евросоюза прибыли на Украину. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Глава украинского парламента Руслан Стефанчук уточнил, что в Киев приехали представители парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, а также Европарламента.
«Этот визит – сильный символ поддержки, солидарности и доверия... Украина ощущает плечо партнёров», - заявил он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал срочную встречу в Киеве, на которой будут присутствовать только те страны, которые готовы отправить военный контингент на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru