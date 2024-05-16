Спикер парламента Молдавии Гросу: Референдум о евроинтеграции пройдет 20 октября

Парламент Молдавии назначил проведение конституционного референдума о вступлении республики в Европейский союз на 20 октября. Об этом сообщил спикер парламента страны Игорь Гросу.

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Он отметил, что инициатива была принята голосами 56 депутатов от правящей Партии действия и солидарности на заседании.

Ранее глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко сообщил, что стремление властей Молдавии сделать республику частью Евросоюза может привести к гражданской войне. По его словам, намерение Кишинева провести референдум о вступлении в ЕС вызовет серьезный внутриполитический кризис, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ЕвросоюзМолдавия

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