Спикер парламента Молдавии Гросу: Референдум о евроинтеграции пройдет 20 октября

Он отметил, что инициатива была принята голосами 56 депутатов от правящей Партии действия и солидарности на заседании.

Ранее глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко сообщил, что стремление властей Молдавии сделать республику частью Евросоюза может привести к гражданской войне. По его словам, намерение Кишинева провести референдум о вступлении в ЕС вызовет серьезный внутриполитический кризис, передает «Радиоточка НСН».

