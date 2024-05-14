СМИ: Молдавия и ЕС заключат соглашение по безопасности
Евросоюз и Молдавия на следующей неделе подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на проект документа.
Предполагается, что Кишинев усилит обмен разведанными с ЕС, сможет участвовать в военных учениях, присоединится к программе закупок вооружений в рамках сообщества. Меры призваны защитить республику «от иностранных манипуляций, киберугроз и террористической опасности».
Как отметил неназванный европейский чиновник, соглашение станет подтверждением усиления интеграции Молдавии и ЕС в безопасности и обороне и «поможет структурировать и организовать взаимодействие». Документ обсудят в ближайшие дни, а согласовать его могут уже на следующей неделе.
Ранее в Молдавии одобрили проект закона о внесении положений о европейской интеграции в конституцию, они позволят провести в республике референдум о евроинтеграции, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru