Молдавии предрекли гражданскую войну из-за желания вступить в ЕС

Эксперт полагает, что намерение Кишинева провести референдум о вступлении в ЕС вызовет серьезный внутриполитический кризис. Выступающая против евроинтеграции местная оппозиции на смирится с действиями властей, отметил аналитик.

По мнению Ярошенко, Молдавия может повторить путь Украины. Он допустил фальсификацию референдума властями страны и начало массовых протестов.

«Затем может быть даже гражданская война с отделением территорий. Приднестровье уже отделилось, там еще Гагаузия», - цитирует эксперта газета «Известия».

Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил проведение референдума о вступлении страны в ЕС. Голосование может состояться в конце октября, сообщает «Радиоточка НСН».

