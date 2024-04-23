Молдавии предрекли гражданскую войну из-за желания вступить в ЕС
Стремление властей Молдавии сделать республику частью Евросоюза может привести к гражданской войне. Такое мнение высказал глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
Эксперт полагает, что намерение Кишинева провести референдум о вступлении в ЕС вызовет серьезный внутриполитический кризис. Выступающая против евроинтеграции местная оппозиции на смирится с действиями властей, отметил аналитик.
По мнению Ярошенко, Молдавия может повторить путь Украины. Он допустил фальсификацию референдума властями страны и начало массовых протестов.
«Затем может быть даже гражданская война с отделением территорий. Приднестровье уже отделилось, там еще Гагаузия», - цитирует эксперта газета «Известия».
Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил проведение референдума о вступлении страны в ЕС. Голосование может состояться в конце октября, сообщает «Радиоточка НСН».
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