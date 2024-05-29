Спикер парламента Грузии подпишет вместо президента закон об иноагентах

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в ходе пресс-конференции заявил, что подпишет закон об иноагентах вместо президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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По его словам, закон был отправлен в администрацию президента 28 мая и ожидает подписания. Папуашвили подчеркнул, что Зурабишвили, вероятнее всего, откажется его подписывать лично.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное на закон об иноагентах. Мотивированные замечания президента отклонили 66 депутатов при необходимых 50 голосах.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаИноагентыЗаконГрузия

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