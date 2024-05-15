ЕС потребовал от Грузии отказаться от закона об иноагентах
Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовали от Грузии отказаться от закона об иноагентах. По словам представителей Евросоюза, этот закон может воспрепятствовать интеграции страны в ЕС. Об этом сообщило агентство ТАСС.
В заявлении подчеркивается, что Евросоюз поддерживает граждан страны, стремящихся «к европейскому будущему», и настаивает, чтобы официальный Тбилиси «подтвердил свою приверженность» вступлению в ЕС и продвигал требуемые реформы.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на проект закона об иноагентах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru