ЕС потребовал от Грузии отказаться от закона об иноагентах

Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовали от Грузии отказаться от закона об иноагентах. По словам представителей Евросоюза, этот закон может воспрепятствовать интеграции страны в ЕС. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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В заявлении подчеркивается, что Евросоюз поддерживает граждан страны, стремящихся «к европейскому будущему», и настаивает, чтобы официальный Тбилиси «подтвердил свою приверженность» вступлению в ЕС и продвигал требуемые реформы.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на проект закона об иноагентах.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаИноагентыЗаконГрузияЕвросоюз

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