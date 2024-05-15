ЕС потребовал от Грузии отказаться от закона об иноагентах

В заявлении подчеркивается, что Евросоюз поддерживает граждан страны, стремящихся «к европейскому будущему», и настаивает, чтобы официальный Тбилиси «подтвердил свою приверженность» вступлению в ЕС и продвигал требуемые реформы.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на проект закона об иноагентах.

