Парламент Грузии преодолел президентское вето на закон об иноагентах

Чтобы преодолеть вето парламенту требовалось не менее 50 голосов против. В итоге мотивированные замечания президента отклонили 66 депутатов.

Во втором голосовании документ в изначальной редакции поддержали 84 депутата и только четверо выступили против.

«Закон принят», - резюмировалл спикер парламента Шалва Папуашвили.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что американские власти начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии на фоне принятого закона об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».