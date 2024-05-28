Парламент Грузии преодолел президентское вето на закон об иноагентах
Парламент Грузии преодолел вето, наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.
Чтобы преодолеть вето парламенту требовалось не менее 50 голосов против. В итоге мотивированные замечания президента отклонили 66 депутатов.
Во втором голосовании документ в изначальной редакции поддержали 84 депутата и только четверо выступили против.
«Закон принят», - резюмировалл спикер парламента Шалва Папуашвили.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что американские власти начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии на фоне принятого закона об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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