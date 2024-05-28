Парламент Грузии преодолел президентское вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолел вето, наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

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Чтобы преодолеть вето парламенту требовалось не менее 50 голосов против. В итоге мотивированные замечания президента отклонили 66 депутатов.

Во втором голосовании документ в изначальной редакции поддержали 84 депутата и только четверо выступили против.

«Закон принят», - резюмировалл спикер парламента Шалва Папуашвили.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что американские власти начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии на фоне принятого закона об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Шаламов
ТЕГИ:ИноагентыЗаконГрузия

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