Пекин новым назначением усилил статус Российско-китайского комитета дружбы
12 марта 202513:30
Китайская сторона ценит дружбу с Россией и делает большие ставки на отношения двух стран, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«Назначение сопредседателем Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития действующего члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна – это сильное повышение статуса комитета с китайской стороны», - сказал Титов в беседе со СМИ2.
Он также отметил, что на сегодняшний день мироустройство стремительно меняется.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон собирается разрушить союз России с КНР, Ираном и Северной Кореей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны заявило об освобождении Новомарково и Днепроэнергии в ДНР
- Глава ФСИН заявил о некомплекте личного состава службы
- МИА «Россия сегодня» получило права на логотип «Эхо Москвы»
- Песков: Путин не планирует давать интервью американскому блогеру Фридману
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 260 солдат и три БМП
- Четыре человека погибли после атаки ВСУ по заводу в курском селе Козыревка
- Песков призвал не спешить с вопросом о 30-дневном перемирии на Украине
- Фетисов назвал Гретцки опередившим время хоккеистом
- В Красноярске задержали группу из пяти человек, обналичившую 250 миллионов рублей
- Песков сообщил о запланированных в ближайшие дни контактах РФ и США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru