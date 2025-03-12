Пекин новым назначением усилил статус Российско-китайского комитета дружбы

Китайская сторона ценит дружбу с Россией и делает большие ставки на отношения двух стран, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

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«Назначение сопредседателем Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития действующего члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна – это сильное повышение статуса комитета с китайской стороны», - сказал Титов в беседе со СМИ2.

Он также отметил, что на сегодняшний день мироустройство стремительно меняется.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон собирается разрушить союз России с КНР, Ираном и Северной Кореей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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