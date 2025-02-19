Спецпредставитель президента РФ Титов предрек возврат западных брендов в РФ

По его словам, процесс начнется с разморозки счетов российских компаний, которые не находятся под ограничениями.

«Санкции сразу могут и не снять, но их дух увянет, их перестанут расширять, а банки и бизнес перестанут перестраховываться и ограничивать себя даже без прямых запретов», - спрогнозировал Титов.

Ранее ЕС согласовал 16-й пакет санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



