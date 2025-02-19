Спецпредставитель президента РФ Титов предрек возврат западных брендов в РФ

После переговоров в столице Саудовской Аравии представителей РФ и США начнется постепенное возвращение западных брендов на российский рынок, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, пишут «Ведомости».

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По его словам, процесс начнется с разморозки счетов российских компаний, которые не находятся под ограничениями.

«Санкции сразу могут и не снять, но их дух увянет, их перестанут расширять, а банки и бизнес перестанут перестраховываться и ограничивать себя даже без прямых запретов», - спрогнозировал Титов.

Ранее ЕС согласовал 16-й пакет санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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