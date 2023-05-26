Спецпредставитель КНР приехал в МИД России на встречу с Лавровым

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй прибыл в российский МИД. Там он проведет консультации по теме украинского конфликта с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

Его визит в Москву ранее анонсировали в посольстве Китая в России.

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На минувшей неделе Ли Хуэй посетил Украину и провел встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, главой МИД Дмитрием Кулебой.

Ранее официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь сообщил, что спецпредставитель Китая в рамках своего турне посетит Россию, Германию, Польшу, Украину и Францию. В этих странах он будет участвовать в консультациях по урегулированию украинского кризиса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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