Спецпредставитель КНР приехал в МИД России на встречу с Лавровым

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй прибыл в российский МИД. Там он проведет консультации по теме украинского конфликта с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

Его визит в Москву ранее анонсировали в посольстве Китая в России.