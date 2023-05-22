Спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибудет в Москву к концу недели

Спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй приедет в Москву к концу недели, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

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Отмечается, что точная дата прибытия китайского дипломата пока неизвестна.

17 мая Ли Хуэй прибыл с визитом на Украину. Он провел встречи Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком и министром внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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