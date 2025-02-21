Отменивший пресс-конференцию с Зеленским спецпосланник США назвал его «отважным»
Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он заявил в соцсети X, что у них был «долгий и насыщенный день» с высшим руководством Украины. Дискуссии были «широкие и позитивные». Зеленского же Келлог назвал «боевым и отважным лидером воюющей страны» с «талантливой командой по национальной безопасности».
Встреча Зеленского и Келлога состоялась 20 февраля. По ее итогам украинский президент написал, что они обсудили «действенные гарантии безопасности». Он добавил, что Украина готова к полезному соглашению с президентом США по инвестициям и безопасности.
Накануне в Киеве отменили совместную пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя американского лидера Кита Келлога по посьбе американской стороны.
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