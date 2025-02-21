Отменивший пресс-конференцию с Зеленским спецпосланник США назвал его «отважным»

Встреча Зеленского и Келлога состоялась 20 февраля. По ее итогам украинский президент написал, что они обсудили «действенные гарантии безопасности». Он добавил, что Украина готова к полезному соглашению с президентом США по инвестициям и безопасности.

Накануне в Киеве отменили совместную пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя американского лидера Кита Келлога по посьбе американской стороны.

