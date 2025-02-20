СМИ: Зеленский и Келлог отменили совместную пресс-конференцию
20 февраля 202518:01
В Киеве отменили совместную пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя американского лидера Кита Келлога.
Как пишут украинские СМИ, решение было принято по просьбе США.
Ранее Зеленский заявил, что Келлог пробудет на Украине «двое суток, может больше», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По словам украинского лидера, в рамках визита у спецпредставителя президента США на Украине запланированы встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским, командирами бригад и представителями Минобороны, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru