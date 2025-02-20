СМИ: Зеленский и Келлог отменили совместную пресс-конференцию

Как пишут украинские СМИ, решение было принято по просьбе США.

Ранее Зеленский заявил, что Келлог пробудет на Украине «двое суток, может больше», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам украинского лидера, в рамках визита у спецпредставителя президента США на Украине запланированы встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским, командирами бригад и представителями Минобороны, сообщает RT.

