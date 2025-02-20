СМИ: Зеленский и Келлог отменили совместную пресс-конференцию

В Киеве отменили совместную пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя американского лидера Кита Келлога.

Спецпосланник Келлог войдет в переговорную группу с Россией по Украине

Как пишут украинские СМИ, решение было принято по просьбе США.

Ранее Зеленский заявил, что Келлог пробудет на Украине «двое суток, может больше», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам украинского лидера, в рамках визита у спецпредставителя президента США на Украине запланированы встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским, командирами бригад и представителями Минобороны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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