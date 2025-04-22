Ушаков анонсировал очередной визит Уиткоффа в Москву
22 апреля 202516:33
Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф намерен на этой неделе прилететь в Москву. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Да», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что Уиткофф может в очередной раз отправиться в РФ после переговоров с представителями Украины в Великобритании.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, пообещал проинформировать о приезде спецпосланника, «когда этот визит состоится», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru