Ушаков анонсировал очередной визит Уиткоффа в Москву

«Да», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что Уиткофф может в очередной раз отправиться в РФ после переговоров с представителями Украины в Великобритании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, пообещал проинформировать о приезде спецпосланника, «когда этот визит состоится», сообщает RT.

