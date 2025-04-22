Ушаков анонсировал очередной визит Уиткоффа в Москву

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф намерен на этой неделе прилететь в Москву. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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«Да», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что Уиткофф может в очередной раз отправиться в РФ после переговоров с представителями Украины в Великобритании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, пообещал проинформировать о приезде спецпосланника, «когда этот визит состоится», сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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