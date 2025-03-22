Спецпосланник Трампа назвал статусы пяти регионов РФ ключевым вопросом конфликта на Украине

Главный вопрос в украинском конфликте - статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в беседе с журналистом Такером Карлсоном.

Чиновник назвал тему новых регионов России и Крыма самой большой проблемой в этом конфликте.

«Это русскоязычные регионы. Да, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под управлением России. Да, я считаю, что это ключевой вопрос конфликта», - заявил спецпосланник.

По его словам, эта тема должна быть урегулирована в первую очередь. Стороны уже ведут «очень позитивные переговоры» по этому вопросу.

Между тем депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал США не мешкать и признать российский статус Крыма, показав серьезность своих намерений урегулировать конфликт.

