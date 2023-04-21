Спецпосланник Нидерландов назвал украинцев русскими и подал в отставку

Спецпосланник министерства иностранных дел Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел покинет пост из-за своих пророссийских высказываний. Об этом сообщили в МИД королевства.

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«Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины ... уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена», — отмечается в заявлении.

Ван Дартел в комментарии для книги Дилессена заявил, что украинцы — «тоже русские» и призывал не забывать об этом, отмечает Ura.ru. Кроме того, дипломат говорил о наивности мировых политиков в отношении РФ.

Как отметили в нидерландском МИД, заявления дипломата были сделаны до его назначения спецпосланником по Украине, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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