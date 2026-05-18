Суд признал вдову композитора Добрынина потерпевшей по делу издательства «Джем»
Тверской суд Москвы признал вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину потерпевшей по уголовному делу в отношении гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом сообщает RT.
Кроме того, Черкасову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, на три месяца был продлён срок ареста. Его защита намерена оспорить это решение.
Отмечается, что также потервшими по данному делу ранее признали основателей группы «Руки вверх!» Сергея Жукова и Алексея Потехина, и компанию «Первое музыкальное издательство».
Ранее следователь заявил в суде, что Черкасов угрожал свидетелям по своему уголовному делу, пишут «Известия».
