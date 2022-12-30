В КПРФ объяснили отказ от декларирования доходов защитой бойцов СВО
В условиях информационной войны против России необходимо обезопасить родных и близких участников СВО, сказал НСН Юрий Афонин.
У власти много возможностей для выявления нечистых на руку чиновников, им не удастся найти лазейку в решении президента освободить некоторые категории граждан от подачи налоговых деклараций. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от КПРФ Юрий Афонин.
Ранее президент России Владимир Путин освободил семьи военнослужащих, а также помогающих Вооруженным силам России добровольцев и тех, кто мобилизован в ходе спецоперации, от обязанности подавать декларацию о доходах. Также силовики и командированные на спецоперацию получили разрешение принимать подарки и оплату от благотворительных организаций. Тем временем западные СМИ и некоторые российские политологи говорят о том, что за такой ширмой могут спрятаться недобросовестные чиновники. Афонин назвал принятый закон своевременным и правильным.
«Какие бы законодательные акты мы ни принимали, западное сообщество, ведущее открытую войну против нас, будет находить все новые скелеты в шкафу. Это правильный и нужный законопроект, которые позволяет обеспечить сокрытие личных данных людей, выполняющих функцию защиты государства на поле боя. Мы прекрасно понимаем силу антироссийской информационной кампании Запада. Важно обезопасить близких и родственников лиц, попадающих под действие закона, от информационного и физического давления», — сказал Афонин.
Собеседник НСН также призвал не опасаться того, что законом могут воспользоваться нечистые на руку чиновники.
«Во-первых, это плохо с точки зрения закона, морали и нравственности, не думаю, что кто-то будет этим спекулировать. Во-вторых, у власти много возможностей для выявления таких людей», — заключил он.
Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что отмена публичного декларирования доходов для ряда чиновников и госслужащих не приведет к росту коррупции и связана с безопасностью страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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