В КПРФ объяснили отказ от декларирования доходов защитой бойцов СВО

Ранее президент России Владимир Путин освободил семьи военнослужащих, а также помогающих Вооруженным силам России добровольцев и тех, кто мобилизован в ходе спецоперации, от обязанности подавать декларацию о доходах. Также силовики и командированные на спецоперацию получили разрешение принимать подарки и оплату от благотворительных организаций. Тем временем западные СМИ и некоторые российские политологи говорят о том, что за такой ширмой могут спрятаться недобросовестные чиновники. Афонин назвал принятый закон своевременным и правильным.

«Какие бы законодательные акты мы ни принимали, западное сообщество, ведущее открытую войну против нас, будет находить все новые скелеты в шкафу. Это правильный и нужный законопроект, которые позволяет обеспечить сокрытие личных данных людей, выполняющих функцию защиты государства на поле боя. Мы прекрасно понимаем силу антироссийской информационной кампании Запада. Важно обезопасить близких и родственников лиц, попадающих под действие закона, от информационного и физического давления», — сказал Афонин.

Собеседник НСН также призвал не опасаться того, что законом могут воспользоваться нечистые на руку чиновники.

«Во-первых, это плохо с точки зрения закона, морали и нравственности, не думаю, что кто-то будет этим спекулировать. Во-вторых, у власти много возможностей для выявления таких людей», — заключил он.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что отмена публичного декларирования доходов для ряда чиновников и госслужащих не приведет к росту коррупции и связана с безопасностью страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

