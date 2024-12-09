Нетаньяху заявил, что Голанские высоты на всегда останутся под властью Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Голанские высоты навсегда останутся под контролем его страны. На пресс-конференции он подчеркнул, что этот регион является «неотъемлемой частью» Израиля.

Нетаньяху также заявил, что удары израильских военных по целям «Хезболлах» и Ирана оказали значительное влияние на ситуацию в Сирии, включая ослабление власти президента Башара Асада. Он отметил, что Израиль стремится к изменению политического облика Ближнего Востока и поддерживает диалог с теми, кто заинтересован в мирном сосуществовании.

В Израиле заявили, что удар по Голанам был нанесён иранской ракетой Falaq-1

Голанские высоты были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года и официально аннексированы в 1981 году. Этот шаг до сих пор не признан международным сообществом.

Тем не менее, Израиль продолжает считать этот регион неотъемлемой частью своей территории, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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