Нетаньяху заявил, что Голанские высоты на всегда останутся под властью Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Голанские высоты навсегда останутся под контролем его страны. На пресс-конференции он подчеркнул, что этот регион является «неотъемлемой частью» Израиля.
Нетаньяху также заявил, что удары израильских военных по целям «Хезболлах» и Ирана оказали значительное влияние на ситуацию в Сирии, включая ослабление власти президента Башара Асада. Он отметил, что Израиль стремится к изменению политического облика Ближнего Востока и поддерживает диалог с теми, кто заинтересован в мирном сосуществовании.
Голанские высоты были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года и официально аннексированы в 1981 году. Этот шаг до сих пор не признан международным сообществом.
Тем не менее, Израиль продолжает считать этот регион неотъемлемой частью своей территории, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru