Нетаньяху заявил, что Голанские высоты на всегда останутся под властью Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Голанские высоты навсегда останутся под контролем его страны. На пресс-конференции он подчеркнул, что этот регион является «неотъемлемой частью» Израиля.

Нетаньяху также заявил, что удары израильских военных по целям «Хезболлах» и Ирана оказали значительное влияние на ситуацию в Сирии, включая ослабление власти президента Башара Асада. Он отметил, что Израиль стремится к изменению политического облика Ближнего Востока и поддерживает диалог с теми, кто заинтересован в мирном сосуществовании.