Spectator: зарождается новая дружба между Россией и Германией
Москву и Берлин связывают намного более тесные отношения, чем многие полагают, пишет в журнале Spectator публицист Вольфганг Мюнхау.
По его словам, в настоящее время мир наблюдает процесс зарождения новой дружбы России и Германии. В ФРГ заинтересованы в использовании вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства, а также в завершении проекта «Северный поток — 2», пишет издание. «Немецкие политики практически впали в состояние эйфории, узнав о промежуточных результатах клинических испытаний вакцины «Спутник V» в начале февраля», - считает автор материала.
Как пишет Мюнхау, борьба за завершение строительства трубопровода стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке. Сегодня, как и тогда, Германия снова бросает вызов США, выступающим против реализации проекта, однако на этот раз Берлин настроен гораздо более решительно. «Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике», — пишет Spectator.
Как сообщалось, власти ФРГ присматриваются к вакцине от коронавируса «Спутник V» российского производства из-за произошедшей в ЕС «катастрофы» с распространением препаратов от COVID-19.
Если европейские регуляторы утвердят российскую вакцину, она станет четвертой на европейском рынке после разработок компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.
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