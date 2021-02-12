Spectator: зарождается новая дружба между Россией и Германией

Как пишет Мюнхау, борьба за завершение строительства трубопровода стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке. Сегодня, как и тогда, Германия снова бросает вызов США, выступающим против реализации проекта, однако на этот раз Берлин настроен гораздо более решительно. «Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике», — пишет Spectator.

Как сообщалось, власти ФРГ присматриваются к вакцине от коронавируса «Спутник V» российского производства из-за произошедшей в ЕС «катастрофы» с распространением препаратов от COVID-19.

Если европейские регуляторы утвердят российскую вакцину, она станет четвертой на европейском рынке после разработок компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

