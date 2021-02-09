Названа причина интереса Германии к российской вакцине
Власти ФРГ присматриваются к вакцине от коронавируса «Спутник V» российского производства из-за произошедшей в ЕС «катастрофы» с распространением препаратов от COVID-19, пишет Spectator.
По данным издания, если европейские регуляторы утвердят российскую вакцину, она станет четвертой на европейском рынке после разработок компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.
Использованию препаратов от Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчеты, сообщает Spectator. «В Германии с одобрением восприняли возможность получения еще одной вакцины, поскольку в стране растет недовольство медленным ходом вакцинации», — подчеркивает издание.
Тем временем, на этой неделе еще 25 стран могут одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для своего населения. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Напомним, в популярном медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты эффективности вакцины в третьей фазе клинических исследований, которая составила более 91%. Выяснилось, что более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. При этом побочные эффекты в виде простудных симптомов, головной боли протекали, как правило, в легкой форме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru