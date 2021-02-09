Названа причина интереса Германии к российской вакцине

Использованию препаратов от Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчеты, сообщает Spectator. «В Германии с одобрением восприняли возможность получения еще одной вакцины, поскольку в стране растет недовольство медленным ходом вакцинации», — подчеркивает издание.

Тем временем, на этой неделе еще 25 стран могут одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для своего населения. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Напомним, в популярном медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты эффективности вакцины в третьей фазе клинических исследований, которая составила более 91%. Выяснилось, что более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. При этом побочные эффекты в виде простудных симптомов, головной боли протекали, как правило, в легкой форме.

