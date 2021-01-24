СПЧ не усмотрел нарушений при задержаниях на несанкционированных акциях в России

Не увидел никаких нарушений при задержаниях во время незаконных акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в российских городах глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его комментарий опубликован на официальном сайте СПЧ.

«Эти акции незаконны. Мало того, что они несогласованные, так они проходят в период эпидемий. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения. Это что, первые задержания у нас? Это не первые несогласованные митинги. Обычно это заканчивается тем, что составляют акт об административном правонарушении и отпускают», - заявил Фадеев.

Настольные игры вместо акций протеста

Также глава СПЧ считает, что необходимо расследовать «вовлечение» несовершеннолетних в незаконные акции. По оценке Фадеева, такая деятельность является «отвратительной» и «безответственной», отмечают «Известия».

Накануне, 23 января, Следственный комитет и Верховный суд России одобрили законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности в виде заключения за призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Вовлечение детей в несогласованные протесты может квалифицироваться по статьям Уголовного кодекса как «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», предупредил представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. «Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 УК (массовые беспорядки)», - добавил он.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЗадержаниеНесовершеннолетниеАлексей НавальныйНесанкционированный МитингСПЧВалерий Фадеев
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