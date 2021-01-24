СПЧ не усмотрел нарушений при задержаниях на несанкционированных акциях в России

Не увидел никаких нарушений при задержаниях во время незаконных акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в российских городах глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его комментарий опубликован на официальном сайте СПЧ.

«Эти акции незаконны. Мало того, что они несогласованные, так они проходят в период эпидемий. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения. Это что, первые задержания у нас? Это не первые несогласованные митинги. Обычно это заканчивается тем, что составляют акт об административном правонарушении и отпускают», - заявил Фадеев.