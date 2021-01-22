Настольные игры вместо акций протеста

Министерство просвещения выступило с призывом к родителям школьников объяснить детям опасность так называемых «прогулок» 23 января, в день, когда сторонники оппозиционера Алексея Навального решили устроить уличные акции протеста.

В своем обращении ведомство отмечает, что попытки втянуть ребёнка в противоправные действия могут обернуться для него весьма плачевной ситуацией. Министерство рекомендует провести этот день вместе с детьми и предлагает целый ряд возможных совместных занятий. В этом списке - просмотр любимого кино, прогулка в парке, катание на санках и коньках, настольные игры, чтение любимых произведений, домашний театр, приготовление блюда вместе со всеми членами семьи.

При всем комизме предложенных вариантов совместного времяпрепровождения с подростком, которого уже настолько интересуют общественно-политические проблемы, что он готов выйти на улицу по призыву неизвестных ему лично людей, игра в подкидного с папой и мамой может оказаться куда лучше «прогулки» - Следственный комитет и Генпрокуратура шутить не настроены.

Так, Главное следственное управление СК РФ уже возбудило уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Как говорится в сообщении СК, сторонники Навального распространяют в интернете, соцсетях и на Youtube призывы к несовершеннолетним приходить на несанкционированные митинги 23 января по всей стране.

Вскоре МВД сообщило о начале доследственной проверки информации о том, что «руководители региональных штабов Навального получили указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах РФ». Как передает агентство «Интерфакс», в регионах сторонников Навального начали задерживать за призывы участвовать в несогласованных демонстрациях.

Вовлечение детей в несогласованные протесты может квалифицироваться по статьям Уголовного кодекса как «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», предупредил представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. «Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 УК (массовые беспорядки)», - добавил он.

Возвращаясь к призыву Минпросвещения, нелепому по форме, но верному по содержанию: домашняя театральная постановка будет явно лучше судебной.

