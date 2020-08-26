спасибоврачам. Почему мы не узнаем, что случилось с Навальным

По мнению его авторов, Навальный остался жив «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины (…) В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь», пишут медики Омской области в защиту своих коллег. Они отмечают, что в ситуации с заболеванием Навального возникло такое явление, как «политический диагноз», который не имеет никакого отношения к медицине. Письмо заканчивается хештегом #спасибоврачам.

Врачам, конечно, спасибо, но как быть с диагнозом о нарушении обмена веществ?



Еще одно письмо из Омска было направлено в Берлин врачам немецкой клиники Charite, куда в субботу был доставлен на лечение Алексей Навальный. В письме за авторством главврача омской больницы скорой помощи №1 Александра Мураховского содержится просьба к немецким медикам предоставить данные, на основе которых они сделали вывод об отравлении российского пациента.

При его поступлении в омскую больницу версия интоксикации также рассматривалась, однако не нашла своего подтверждения и была отвергнута «как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов», указал главврач, который на следующий день после госпитализации Навального назвал причиной случившегося «нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ».

В свою очередь, медики Charite пришли к выводу, что оппозиционер был отравлен ингибитором холинэстеразы, фермента, который играет важную роль в функционировании нервной системы. Однако само вещество немецкие врачи так и не выявили.