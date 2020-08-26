#спасибоврачам. Почему мы не узнаем, что случилось с Навальным
Омские медики пишут письма в защиту своих коллег, лечивших Алексея Навального. В Кремле говорят о заинтересованности в установлении причин случившегося с оппозиционером
Медики Омской области написали открытое письмо в защиту врачей омской больницы скорой помощи, первыми пришедших на помощь Алексею Навальному, который потерял сознание на борту самолета на прошлой неделе.
В числе тех, кто подписал это обращение, есть главврачи больниц, руководитель профсоюза и сопредседатель штаба ОНФ. Они требуют прекратить критику действий врачей, спасших Навального. «Резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла», - говорится в письме.
По мнению его авторов, Навальный остался жив «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины (…) В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь», пишут медики Омской области в защиту своих коллег. Они отмечают, что в ситуации с заболеванием Навального возникло такое явление, как «политический диагноз», который не имеет никакого отношения к медицине. Письмо заканчивается хештегом #спасибоврачам.
Врачам, конечно, спасибо, но как быть с диагнозом о нарушении обмена веществ?
Еще одно письмо из Омска было направлено в Берлин врачам немецкой клиники Charite, куда в субботу был доставлен на лечение Алексей Навальный. В письме за авторством главврача омской больницы скорой помощи №1 Александра Мураховского содержится просьба к немецким медикам предоставить данные, на основе которых они сделали вывод об отравлении российского пациента.
При его поступлении в омскую больницу версия интоксикации также рассматривалась, однако не нашла своего подтверждения и была отвергнута «как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов», указал главврач, который на следующий день после госпитализации Навального назвал причиной случившегося «нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ».
В свою очередь, медики Charite пришли к выводу, что оппозиционер был отравлен ингибитором холинэстеразы, фермента, который играет важную роль в функционировании нервной системы. Однако само вещество немецкие врачи так и не выявили.
Немецким врачам попенял за поспешные выводы об отравлении Навального и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который накануне заявил, что ему непонятно, почему немецкие коллеги так спешат, употребляя слово «отравление». Сегодня он заверил, что в Кремле заинтересованы в установлении причин случившегося с оппозиционером, но «пока мы это сделать не можем».
Это может значить в числе прочего и то, что реальные итоги расследования, которое, конечно же, будет проведено, останутся, скорее всего, под грифом секретности. Если выяснится, что случившееся – дело рук кого-то из злопыхателей Навального (а таких во власти и около нее предостаточно), его придется выдать на всеобщее поругание, а «своих» в России не бросают. А если причина окажется далекой от политики, на уровне эндогенных факторов, то в это вообще никто не поверит. Экстравагантные формулировки первичного диагноза этому только поспособствуют.
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