Глава минобороны ФРГ заявила об уверенности в отравлении Навального

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что она уверена, что Алексея Навального отравили.

О здоровье российского оппозиционера речь зашла входе встречи с главой Минобороны Эстонии Юри Луйком.

В НАТО обеспокоены состоянием здоровья Навального

По словам Крамп-Карренбауэр, немецкие врачи считают, что их российский пациент был отравлен, сейчас они «пытаются установить, с каким ядом имеют дело».

Германский министр добавила, что пока неизвестно, какие последствия на здоровье Навального будет иметь это отравление.

Ранее омские медики рассказали в открытом письме, как спасали жизнь Алексея Навального, сообщает РИА ФАН.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Olaf Kosinsky
ТЕГИ:Алексей НавальныйФРГ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры