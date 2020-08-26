Глава минобороны ФРГ заявила об уверенности в отравлении Навального
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что она уверена, что Алексея Навального отравили.
О здоровье российского оппозиционера речь зашла входе встречи с главой Минобороны Эстонии Юри Луйком.
По словам Крамп-Карренбауэр, немецкие врачи считают, что их российский пациент был отравлен, сейчас они «пытаются установить, с каким ядом имеют дело».
Германский министр добавила, что пока неизвестно, какие последствия на здоровье Навального будет иметь это отравление.
Ранее омские медики рассказали в открытом письме, как спасали жизнь Алексея Навального, сообщает РИА ФАН.
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