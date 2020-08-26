«Тысячи людей отравляются». Экс-глава МВД о ситуации с Навальным
Бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов в эфире НСН заявил, что истории с Алексеем Навальным уделяется слишком много внимания.
В министерстве иностранных дел раскритиковали утверждения западных лидеров о возможном отравлении Алексея Навального. На Смоленской площади подчеркнули, что Москва выступает за всестороннее и объективное расследование данного происшествия.
Бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов в эфире НСН удивился, что инцидент получил резонанс мирового уровня.
«Я вообще не понимаю шум вокруг этого инцидента. Человек где-то был, что-то съел, кто-то его угощал чем-то, ему стало плохо. Вокруг этого такой большой шум. Я считаю, что этому слишком много внимания уделяется. У нас каждый день тысячи людей отравляются, и никому это не интересно. Я не считаю правильным, что дело приобрело такой большой размах», - прокомментировал он.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН о необходимости российского расследования ситуации вокруг Навального и озвучил две версии произошедшего.
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