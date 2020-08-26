«Тысячи людей отравляются». Экс-глава МВД о ситуации с Навальным

В министерстве иностранных дел раскритиковали утверждения западных лидеров о возможном отравлении Алексея Навального. На Смоленской площади подчеркнули, что Москва выступает за всестороннее и объективное расследование данного происшествия.

Бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов в эфире НСН удивился, что инцидент получил резонанс мирового уровня.