СП негативно оценила законопроект просветительской деятельности

Счетная палата (СП) России дала отрицательный отзыв на законопроект о просветительской деятельности, принятый Госдумой в третьем чтении, из-за ограничения гражданского общества. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет СП за 2020 год.

В отчете указано, что понятие "просветительской деятельности" дублирует установленное ранее понятие "воспитания". При этом агентство отмечает, что данный отзыв не фигурирует в перечне документов к законопроекту .

По данным СП, принятие законопроекта может нарушить права граждан а также вывести из легального поля различные формы самоорганизации гражданского общества, такие как клубы по интересам, культурные центры, дискуссионные площадки. В ноябре 2020 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин также подверг документ критике.

Фракции КПРФ и ЛДПР в Госдуме призвали отклонить инициативу. По словам первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина (КПРФ), подписи против законопроекта поставили 270 тысяч человек. Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», литературовед Ирина Прохорова в эфире НСН рассказала, что оценивает этот закон «крайне отрицательно».

