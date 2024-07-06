Совместные антитеррористические учения Белоруссии и Китая начнутся 8 июля

В белорусском ведомстве подчеркнули, что такая совместная тренировка позволит обменяться опытом и создать фундамент для будущего развития отношений КНР и Белоруссии в сфере совместной подготовки войск.

В конце 2023 года белорусский президент Александр Лукашенко и китайский лидер Си Цзиньпин встретились в Китае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



