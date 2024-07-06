Совместные антитеррористические учения Белоруссии и Китая начнутся 8 июля
Белоруссия и Китай проведут совместную антитеррористическую тренировку. Об этом в своем Telegram-канале написали представители Министерства обороны Беларуси.
Сообщается, что она пройдет с 8 по 19 июля. Известно, что китайские военные уже прибыли в Белоруссию.
В белорусском ведомстве подчеркнули, что такая совместная тренировка позволит обменяться опытом и создать фундамент для будущего развития отношений КНР и Белоруссии в сфере совместной подготовки войск.
В конце 2023 года белорусский президент Александр Лукашенко и китайский лидер Си Цзиньпин встретились в Китае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru