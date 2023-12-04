Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в Китае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках своего рабочего визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Встреча состоялась в правительственной резиденции Дяоюйтай, пишет RT. Переговоры политиков продлились в три раза дольше запланированного времени. По завершении беседы Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками, политики продолжили общение во время рабочего обеда.

Лидер Белоруссии поблагодарил коллегу за встречу и «оперативность», указав, что у Си Цзиньпина очень напряженный график.

Ранее стало известно, что главы двух государств планируют обсудить вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КитайБелоруссияСи ЦзиньпинАлександр Лукашенко

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