Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в Китае
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках своего рабочего визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает БЕЛТА.
Встреча состоялась в правительственной резиденции Дяоюйтай, пишет RT. Переговоры политиков продлились в три раза дольше запланированного времени. По завершении беседы Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками, политики продолжили общение во время рабочего обеда.
Лидер Белоруссии поблагодарил коллегу за встречу и «оперативность», указав, что у Си Цзиньпина очень напряженный график.
Ранее стало известно, что главы двух государств планируют обсудить вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества, пишет «Свободная пресса».
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