Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в Китае

Встреча состоялась в правительственной резиденции Дяоюйтай, пишет RT. Переговоры политиков продлились в три раза дольше запланированного времени. По завершении беседы Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками, политики продолжили общение во время рабочего обеда.

Лидер Белоруссии поблагодарил коллегу за встречу и «оперативность», указав, что у Си Цзиньпина очень напряженный график.

Ранее стало известно, что главы двух государств планируют обсудить вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества, пишет «Свободная пресса».

