Совместное с Францией производство оружия на Украине начнется летом 2024 года

По его словам, речь идет о выпуске запчастей и беспилотников, в котором будет участвовать компания Delair. Также он не исключил производство снарядов.

«Идея в том, чтобы организовать партнёрства на местах, коммерческие соглашения, изучить внутренний украинский рынок... чтобы к лету иметь первые функционирующие производства», - указал Лекорню.

Он добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с украинскими предприятиями.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что судьбу конфликта на Украине решит использование беспилотников и искусственного интеллекта, сообщает RT.

