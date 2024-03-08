Совместное с Францией производство оружия на Украине начнется летом 2024 года
Производство оружия на Украине, которое будет осущеставляться совместно с Францией, начнётся летом 2024 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
По его словам, речь идет о выпуске запчастей и беспилотников, в котором будет участвовать компания Delair. Также он не исключил производство снарядов.
«Идея в том, чтобы организовать партнёрства на местах, коммерческие соглашения, изучить внутренний украинский рынок... чтобы к лету иметь первые функционирующие производства», - указал Лекорню.
Он добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с украинскими предприятиями.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что судьбу конфликта на Украине решит использование беспилотников и искусственного интеллекта, сообщает RT.
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