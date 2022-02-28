Совфед: Затяжной конфликт на Украине не входит ни в чьи интересы

Конфликт на Украине не будет затяжным, так как это не входит в интересы Москвы, Киева и мирового сообщества. Об этом в ходе брифинга заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

При этом он считает, что интересантами ситуации на Украине могут выступать США и Великобритания.

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Политик также подчеркнул, что конфликт, который происходит в центре Европы, может привести к втягиванию в него дополнительных участников. Политик отметил, что операцию необходимо постараться завершить в ближайшее время.

Ранее Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что странам НАТО необходимо повлиять на своего киевского ставленника Зеленского, посадив его за стол переговоров с Россией, и делать конструктивные шаги по международной безопасности.

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ФОТО: Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на заседании Совета Федерации РФ. Фото: РИА Новости.
ТЕГИ:Совет ФедерацииКонфликтУкраинаРоссияВладимир Джабаров
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