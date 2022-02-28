Совфед: Затяжной конфликт на Украине не входит ни в чьи интересы

Конфликт на Украине не будет затяжным, так как это не входит в интересы Москвы, Киева и мирового сообщества. Об этом в ходе брифинга заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

При этом он считает, что интересантами ситуации на Украине могут выступать США и Великобритания.