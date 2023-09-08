Совфед решил открыть осеннюю сессию раньше запланированного

Он напомнил, что изначально открыть осеннию сессию планировалось 27 сентября. Решение о переносе на более раннюю дату было принято в связи с участием делегации сенаторов в международных мероприятиях.

В частности предполагалось участие делегации Совета Федерации в парламентском форуме БРИКС, который пройдет в ЮАР 27-29 сентября.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдет 12 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

