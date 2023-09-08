Лавров прибыл в Нью-Дели на саммит G20
8 сентября 202313:09
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели, где пройдет саммит G20. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие состоится 9-10 сентября. Российский дипломат возглавляет делегацию из Москвы по поручению Владимира Путина.
Министр выступит в субботу на сессии «Одна планета» и 10 сентября по теме «Одно будущее». Также планируются двусторонние переговоры, однако Москва не уточняла, с кем именно встретится министр.
Накануне Сергей Лавров подвел итоги Восточноазиатского саммита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru