Совфед рассказал о звонке, который остановит конфликт в Донбассе

Внутриукраинский конфликт, который продолжается в Донбассе с 2014 года, сможет остановить звонок Евросоюза. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, личные договоренности Виктора Медведчука о возвращении четырех украинцев домой должны побудить официальные власти к обмену «всех на всех», сообщает Ura.ru. Сенатор также добавил, что Евросоюз продолжает придерживаться политике «перекладывания с больной головы на здоровую». В том числе, отметил он,речь идет о призывах России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и соблюдать его положения.

Косачев рассказал, что ЕС удобнее вводить санкции против России, чем «одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния», цитируют сенатора Известия.

Газета.ру отмечает, что по заявлению Косачева, Москва всегда была открыта к диалогу в вопросе контроля над вооружениями, однако ее предложения игнорируются.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв, прокомментировал в эфире НСН разведение сил и средств в Станице Луганской. По его словам, новый президент Украины Владимир Зеленский уже сделал больше для минского процесса, чем его предшественник Порошенко за весь свой срок.

