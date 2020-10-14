Госсовет РФ не будет наделён властными полномочиями

Законопроект о Госсовете не предусматривает наделение совещательного органа властными полномочиями. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что Госсовет не является органом власти и действует в рамках конституционных полномочий президента страны.

Ранее в среду президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета.

По законодательству, Государственный Совет РФ — это совещательный орган, призванный содействовать реализации полномочий главы государства в обеспечении взаимодействия и согласованного функционирования органов власти.

