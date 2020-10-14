Госсовет РФ не будет наделён властными полномочиями
Законопроект о Госсовете не предусматривает наделение совещательного органа властными полномочиями. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Сенатор подчеркнул, что Госсовет не является органом власти и действует в рамках конституционных полномочий президента страны.
Ранее в среду президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета.
По законодательству, Государственный Совет РФ — это совещательный орган, призванный содействовать реализации полномочий главы государства в обеспечении взаимодействия и согласованного функционирования органов власти.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- Камеры выявили опасные участки на дорогах Подмосковья
- Путин обсудил с Эрдоганом Карабах
- Психолог назвал две группы нарушителей масочного режима
- Госсовет РФ не будет наделён властными полномочиями
- Чичваркин раскрыл, почему оплатил лечение Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru