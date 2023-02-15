Совфед по просьбе правительства сдвинул заседание с 1 марта на 22 февраля

Совет Федерации РФ по просьбе правительства переносит заседание с 1 марта на 22 февраля. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

СМИ: Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание 22 февраля

Председатель Совета Федерации отметила, что мероприятие необходимо для рассмотрения бюджетных законов. Перенесенное заседание не будет дополнительным.

Ранее СМИ сообщили, что Госдума и Совфед проведут 22 февраля внеплановое заседание. По словам зампреда СФ Николая Журавлева, сенаторы оперативно рассмотрят ряд изменений в бюджетное и налоговое законодательство, пишет «Свободная пресса».

В частности, Совфед обсудит введение специальных казначейских кредитов для регионов, отмечает Ura.ru. Также планируется рассмотрение закона о регулировании ряда вопросов налогообложения в нефтяной сфере.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
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