Совфед по просьбе правительства сдвинул заседание с 1 марта на 22 февраля

17,9 миллионов туристов посетили Москву в прошлом году На городские торги выставили 13 помещений на первых этажах новостроек Более 7 тысяч ипотечных сделок зарегистрировано в Москве за январь Развязку МКАД с Алтуфьевским шоссе откроют к концу года Более 250 бесплатных экскурсий проведут в Москве в честь Дня гида