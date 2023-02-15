Совфед по просьбе правительства сдвинул заседание с 1 марта на 22 февраля
Совет Федерации РФ по просьбе правительства переносит заседание с 1 марта на 22 февраля. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Председатель Совета Федерации отметила, что мероприятие необходимо для рассмотрения бюджетных законов. Перенесенное заседание не будет дополнительным.
Ранее СМИ сообщили, что Госдума и Совфед проведут 22 февраля внеплановое заседание. По словам зампреда СФ Николая Журавлева, сенаторы оперативно рассмотрят ряд изменений в бюджетное и налоговое законодательство, пишет «Свободная пресса».
В частности, Совфед обсудит введение специальных казначейских кредитов для регионов, отмечает Ura.ru. Также планируется рассмотрение закона о регулировании ряда вопросов налогообложения в нефтяной сфере.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Развожаев заявил о проведении учений сил ПВО в Севастополе
- Суд в Туле приговорил украинца за шпионаж к 16 годам колонии
- ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия
- В Харьковской области анонсировали планомерное освобождение региона
- СМИ: Женщину спасли из-под завалов в Турции спустя 10 суток
- ФСБ заявила о задержании в Ростове-на-Дону члена «Азова»
- Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной для России информацией
- Совфед по просьбе правительства сдвинул заседание с 1 марта на 22 февраля
- Пентагон опроверг сведения о стягивании ВКС России к украинской границе
- В Турции заявили, что обрушившиеся при землетрясении дома не устояли из-за проблем с грунтом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru